Суд надав новому адвокату Януковича три тижні на ознайомлення з матеріалами справи

Оболонський райсуд Києва надав новому адвокату екс-президента Віктора Януковича три тижні на ознайомлення з матеріалами справи про державну зраду та оголосив перерву в засіданні до 10.00 3 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнє засідання суду у справі Януковича тривало лише 15 хвилин.

На початку засідання новий адвокат Януковича Віталій Мешечек попросив у суду час для ознайомлення з матеріалами справи. Він заявив, що йому потрібно не менше місяця.

Однак прокурори зауважили, що достатньо буде трьох тижнів, аби адвокат ознайомився з матеріалами справи.

В результаті суд, порадившись на місці, ухвалив рішення надати адвокату час для ознайомлення з матеріалами справи до 3 серпня. Суд зауважив, що у справі 19 томів з боку звинувачення і два томи з боку захисту, всього 21 том, і до 3 серпня адвокат має з ними ознайомитись.

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Як повідомляв УНІАН, 6 липня адвокати Віталій Сердюк та Ігор Федоренко заявили про вихід із судового процесу у справі про державну зраду Януковича.

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання прокурорів про призначення Януковичу у справі про держзраду адвоката за державний рахунок із центру безоплатної вторинної правової допомоги.

7 липня Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив Януковичу адвоката Мешечка.