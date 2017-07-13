Туск закликав Україну "витримати тягар реформ"

Президент Європейської ради Дональд Туск наголошує, що Україна повинна витримати "тягар реформ" для досягнення мрій і цілей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком та президентом Європейської комісії Жан-Клод Юнкером.

Читайте такожЄС не визнає анексію Криму - Туск

"Разом ми досягли багато, але ми все ще перебуваємо на півдорозі. Я переконаний: якщо ви продовжите бути такими налаштованими, такими відважними і такими послідовними, якими ви були під час Майдану, якими ви були під час боротьби за українську цілісність, якщо ви зможете витримати тягар реформ та не будете здаватися, потім ви досягнете ваших мрій та цілей", - заявив Туск.

Також він висловив переконання, що українці "не зазнають поразки від зовнішнього ворога".

"Ви дуже сильні. Ви тільки можете зазнати поразки від себе. Саме тому ви повинні зберігати вашу єдність за будь-яку ціну та уникати, як прокляття, внутрішнього конфлікту", - наголосив Туск.

"Я завжди повторював це моїм співгромадянам, коли був прем'єр-міністром Польщі, я повторюю це зараз усій Європі: лише у єдності ми можемо подолати виклики сучасних часів", - наголосив президент Євроради.