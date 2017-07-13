Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито: депутати не проголосували за його продовження до 22.00

Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, перед цим депутати ще раз голосували за продовження засідання до 22.00, але ця пропозиція не була підтримана: «за» проголосували лише 168 депутатів (за необхідних мінімум 226 — УНІАН).

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Також депутати за допомогою рейтингового голосування намагалися визначитися, яка з реформ — медична, освітня чи законопроект щодо кібербезпеки, є найважливішими, щоб розглянути відповідні питання сьогодні.

Так, за розгляд законопроектів щодо освітньої реформи проголосували 176 депутатів, медичної — 173, щодо кібербезпеки — 180.