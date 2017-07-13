Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито: депутати не проголосували за його продовження до 22.00
20:31, 13 липня 2017Політика
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Депутати з допомогою рейтингового голосування намагалися визначитися, яка реформи - медична, освітня або законопроект про кібербезпеки, є найважливішими, щоб розглянути відповідні питання сьогодні.
Депутати не погодилися продовжити засідання до 22.00 / фото УНІАН
Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито.
Як передає кореспондент УНІАН, перед цим депутати ще раз голосували за продовження засідання до 22.00, але ця пропозиція не була підтримана: «за» проголосували лише 168 депутатів (за необхідних мінімум 226 — УНІАН).
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Також депутати за допомогою рейтингового голосування намагалися визначитися, яка з реформ — медична, освітня чи законопроект щодо кібербезпеки, є найважливішими, щоб розглянути відповідні питання сьогодні.
Так, за розгляд законопроектів щодо освітньої реформи проголосували 176 депутатів, медичної — 173, щодо кібербезпеки — 180.
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