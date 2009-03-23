Литвин не побачив перший крок до імпічменту

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не вважає, що опублікування закону щодо тимчасових слідчих комісій є першим кроком для здійснення процедури імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це він заявив у неділю під час ефіру на телеканалі ICTV.

«Навряд чи це може бути кроком, хоча я цілком свідомий того, що буде розвиватися ця тема», - сказав голова ВР.

В.ЛИТВИН пояснив це тим, що на сьогодні деякі політики бажають відволікти увагу людей від економічних проблем. «Тому, якщо ця увага не буде сфокусована на Президентові, будуть шукати іншу особу», - додав він.

Голова парламенту зауважив, що закон про ТСК дійсно дозволяє реалізувати питання щодо імпічменту, наголосивши при цьому, що за підрахунками експертів. ця процедура займе не менше 9 місяців. «Цілком очевидно, що мова буде іти швидше за все не про пункт призначення, не про результат, а щодо процесу», - сказав В.ЛИТВИН.