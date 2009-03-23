Москаль: Балога угробив рейтинг Ющенка

Голова Секретаріату Президента Віктор Балога вже зробив усе можливе і неможливе, щоб угробити рейтинг Президента Віктора Ющенка. Про це заявив народний депутат від НУНС, представник групи «Народна самооборона» Геннадій Москаль, повідомляє Главред з посиланням на прес-службу «Народної самооборони».

«Коли пана Балогу пан Ющенко призначив головою свого Секретаріату, рейтинг Президента був 20%. На сьогодні він становить близько 2%», - доводить політик.

«Якщо я господар підприємства (країни) з прибутковістю в 20% і наймаю менеджера, щоб він цю прибутковість збільшив, а він руйнує виробництво, і моє багатство знижується до 2%, то, даруйте, невже в цьому випадку йдеться про ефективного менеджера?», - навів порівняння Москаль.