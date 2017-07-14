Шлях в нікуди: Парубій відреагував на використання мегафону в Раді

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій не вважає правильним приходити в сесійну залу парламенту з мегафоном. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту, коментуючи вчорашні події в сесійній залі ВР, коли депутати із фракцій “Самопоміч”, “Батьківщина” та з інших фракцій і позафракційні блокували трибуну та з мегафоном вигукували свої вимоги щодо ухвалення законів про скасування депутатської недоторканності.

Він зазначив: “Не вважаю правильним, коли з мегафоном перегукуються з трибуни з доповідачем. Це означає, що стосовно будь-якого закону це може відбутися”.

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“Я не буду приховувати, що одного дня в цьому залі говорив в мегафон — це було під час харківських угод, але це було питання надзвичайної ваги, це був початок війни проти України, і це вже було питання захисту держави від окупанта”, - додав Парубій.

Водночас він підкреслив, що недоцільно при розгляді різних питань “використовувати цю методику, бо це шлях в нікуди”. “Це шлях, який не буде мати будь-яких перспектив”, - наголосив Парубій.

Також він закликав народних депутатів до взаємоповаги.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 13 липня близько 16:30, Парубій звинуватив народних депутатів, які зранку блокували трибуну парламенту, у спробах зірвати розгляд питання про позбавлення недоторканності депутата від «Опозиційного блоку» Михайла Добкіна, що було призначено на 17:00.

Спікер зазначив, що депутати затягують розгляд питання про внесення змін до держбюджету на 2017 рік для того, щоб не розглянути подання генпрокурора на Добкіна.

Близько 19:00 Верховна Рада надала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання та арешт Добкіна.