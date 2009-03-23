У Росії побачили несерйозний підхід Європи до української труби

У ВАТ «Газпром» вважають, що сума, необхідна для модернізації української ГТС, має бути в 10 разів більша, ніж та, яка обговорюється на міжнародній інвестиційній конференції з модернізації української ГТС, що проходить сьогодні в Брюсселі .

Про це в коментарі УНІАН заявив заступник голови правління ВАТ «Газпром» Валерій ГОЛУБЄВ.

Він уточнив, що згідно з даними, що є в нього, на сьогодні обговорюється сума в 3 млрд. дол., яку необхідно протягом 7 років направити на модернізацію ГТС.

«Це, приблизно, в 10 разів менше, ніж треба насправді, отож я не дуже розумію, які будуть результати конференції. Поки що незрозумілий предмет, що тут обговорюватиметься. Поки що я бачу якийсь несерйозний підхід до цього питання. Якщо тут ніхто не розуміє ціни питання, тоді, мабуть, можна сказати, що ми маємо намір залучити 3 млрд. дол. Але скільки реальних грошей буде залучено і що за них можна буде зробити для модернізації, поки що не зрозуміло», - пояснив В.ГОЛУБЄВ.

При цьому він зазначив, що цілком очевидно, що ГТС України справді потребує серйозної модернізації.

Як повідомляв УНІАН, за даними Єврокомісії, на 2009-2015 роки потрібно 2,5 млрд. євро інвестицій для модернізації української ГТС з метою збереження її поточних експлуатаційних потужностей.

Станом на 1 січня 2008 року газотранспортна система ДК “Укртрансгаз” складалась із 71 компресорної станції загальною потужністю 5405,1 МВт. Довжина магістральних газопроводів і газопроводів-відведень становить 37 тис. км. Пропускна спроможність ГТС України становить: на вході – 288, на виході – 178,5 млрд. куб. м, зокрема в країни Європи – 142,5 млрд. куб. м.