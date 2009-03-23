У Литвина кажуть, що додаткове гальмо спікеру ВР не потрібне

Запровадження двопалатного парламенту на практиці буде означати “руйнування єдиного законодавчого і вищого представницького органу в Україні”.

Про це сказав народний депутат України із фракції Блоку Литвина, заступник голови Народної партії Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ, коментуючи ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо введення двопалатного парламенту.

Як повідомляє прес-служба Народної партії, О.ЗАРУБІНСЬКИЙ заявив, що пропозиція створити в Україні двопалатний парламент “не є новою”. Він зазначив, що «В.ЮЩЕНКО повторює те, на чому свого часу наполягав Л.КУЧМА”. За його словами, “в українських умовах ці пропозиції є контрпродуктивними”. “І не тільки тому, що двопалатний парламент в унітарній державі – це сумнівна річ, а й тому що верхня палата стане додатковим гальмом у плані оперативності прийняття рішень та ефективності їх реалізації”, - додав О.ЗАРУБІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня в інтерв’ю “5 каналу” Президент України Віктор ЮЩЕНКО виступив за створення двопалатного парламенту.

За його словами, верхня палата парламенту мала б представляти інтереси українських регіонів. «Я переконаний, що кожна територія хотіла б знати, що в неї є три депутати, які представлені у верхній палаті, які представляють територію і через них територія може проводити контакт між вищою владою і територією», – сказав В.ЮЩЕНКО.