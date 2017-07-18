Порошенко розповів "зворушливу історію", як грузини врятували сім'ю його дружини від голодної смерті в 1933 році

Під час сьогоднішнього візиту до Грузії президент України Петро Порошенко розповів журналістам «зворушливу історію з життя своєї родини.

Президент розповів, що грузини врятували предків його дружини Марини від голодної смерті в 1933 році.

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«Мало хто знає, що в далекому 33-му році прадід моєї дружини, рятуючи свою сім'ю від Голодомору, змушений був тікати в Тбілісі. І Грузія врятувала сім'ю моєї дружини від голодної смерті», - розповів президент.

Нагадаємо, вчора президент прибув з офіційним візитом до Грузії.