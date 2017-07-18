Яценюк закликав навести лад в системі управління державою для відновлення балансу влад

Настав час навести лад в системі управління державою. Дво- чи тривладдя в країні призводить до безвладдя і до безвідповідальності. Зміни до чинної української Конституції – невідкладні. Таку думку висловив лідер партії «Народний фронт», прем’єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час урочистого засідання Кабінету міністрів, присвяченого 100-річчю уряду України, повідомляє прес-служба НФ.

«Кабінет міністрів України є вищим органом виконавчої влади в країні. Прем'єр-міністр - вища посадова особа виконавчої гілки влади», - сказав він.

Яценюк підкреслив, що уряд має нести всю повноту відповідальності перед українським народом і мати відповідні права для того, щоб реалізовувати державну політику: «Міністри - це політичні фігури, які мають підтримку парламенту і які можуть реалізувати власну програму реформ».

Лідер НФ підкреслив, що необхідна зміна системи адміністративного управління, «яка би передбачала відновлення балансу влад в країні, формування інституту президента як національного арбітра, який знаходиться над процесом»: «Виконавча гілка влади – це Кабінет міністрів. Законодавча гілка влади – це Верховна Рада України. І судова гілка влади, яку ми щойно почали реформовувати через зміни до Конституції і обрання нового складу Верховного суду України як найвищої судової інстанції країни. Це і є основа демократичної держави».