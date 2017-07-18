Він живий-здоровий і посміхається: нардеп розповів про зустріч із Карпюком

У вівторок, 18 липня, народний депутат України, голова парламентського підкомітету з прав людини і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабинович зустрівся з українським політичним в'язням Миколою Карпюком, який вже третій рік відбуває термін у російській в'язниці. Про це він розповів в ході онлайн-трансляції на своїй сторінці в Facebook.

"Ось і сталося! Я раніше боявся про це писати. Це місто Володимир - знаменитий Володимирський централ. Тільки що мені вдалося зустрітися з Миколою Карпюком, який ось уже три роки перебуває тут. Всі подробиці я розповім в Києві. Але я дуже задоволений тим, що ця мужня людина зберігає волю, твердість, і я думаю, що після нашої зустрічі він ще більше зміцниться духом. Спасибі всім, хто допомагав організувати цю зустріч! " - заявив Вадим Рабинович.

Опозиційний політик підкреслив, що представники української влади не займаються питанням Карпюка належним чином. "Україна! З далекого міста Володимира - Володимирського централу - передають всім привіт від політв'язня Миколи Карпюка, який вже три роки перебуває тут. І, на жаль, у нас всіх не доходили руки до нього. Хочу вам сказати: він живий-здоровий і посміхається ", - заявив народний депутат.

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Вадим Рабинович також підкреслив, що розповість більше подробиць про зустріч з українським політв'язням, коли повернеться до Києва.

За словами Вадима Рабиновича, він займається питанням звільнення Миколи Карпюка з російської в'язниці вже два роки. Раніше він заявляв про те, що докладе максимум зусиль для звільнення українського політичного в'язня.

Нагадаємо: Микола Карпюк - один з лідерів і засновників "Правого сектора". У березні 2014 року він був затриманий при в'їзді в Росію, де і до цього дня знаходиться, відбуваючи покарання за сфабрикованими звинуваченнями в злочинах проти федеральних військ в 1994-1996 роках, скоєних під час першої чеченської війни.

У травні 2016 року Миколу було засуджено до 22,5 років в'язниці. Російська правозахисна організація "Меморіал" визнала Миколу Карпюка політв'язнями.