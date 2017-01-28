Незаконно засудженого в Росії Карпюка привезли у Володимирський централ - адвокат

У Російській Федерації незаконно засудженого українця Миколу Карпюка доставили до Володимирського централу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив російський адвокат Ілля Новіков.

Новіков повідомив, що Карпюк знаходиться на карантині.

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"Микола Карпюк у Владимирському централі на карантині. У нього був консул. Самопочуття в нормі", – написав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню.

Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 – початку 1995 року сам брав у них участь. Міністерство юстиції не раз направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха в Україну.

10 січня стало відомо, що незаконно засудженого в РФ Станіслава Клиха етапували з Грозного до Челябінська.

У той же час місцеперебування ще одного політв'язня Миколи Карпюка було невідоме.