Лавров поскаржився послам ЄС на заклики до Росії повністю виконати Мінські угоди

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вважає абсурдним пов'язування Європейським Союзом нормалізації відносин з Росією з повною імплементацією Мінських угод.

Як повідомляється на сайті російського зовнішньополітичного відомства, про це він заявив на традиційній зустрічі з главами дипломатичних місій країн-членів Євросоюзу і керівником Представництва ЄС в РФ, що відбулася сьогодні, 19 липня, в Москві.

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«Відзначивши збереження у Росії настрою на відновлення співпраці з ЄС, Лавров підкреслив абсурдність пов'язування Євросоюзом нормалізації відносин з Росією з повною імплементацією Мінських домовленостей», - йдеться в повідомленні.

У МЗС також зазначили, що Лавров закликав ЄС активно сприяти повному і беззастережному виконанню Києвом своїх зобов'язань.