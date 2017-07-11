Могеріні та Лавров обговорили ситуацію на сході України

Ніяких подробиць Могеріні не надала \ УНІАН Ніяких подробиць Могеріні не надала \ УНІАН

Високий представник Євросоюзу з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров обговорили ситуацію на сході України.

Читайте такожЄС має час для продовження санкцій проти РФ через ситуацію в Україні до кінця липня - МогерініПро це у вівторок в Брюсселі на прес-конференції після зустрічі з російським міністром повідомила Могеріні, передає власний кореспондент УНІАН.

"Ми також обговорили ситуацію на сході України, в Криму. Для ЄС надзвичайно важливо повне виконання Мінських домовленостей", - сказала вона.

Ніяких подробиць Могеріні не надала.

Лавров з цього питання взагалі не сказав жодного слова.

За словами Могеріні, сторони обговорили широкий ряд питань, зокрема, Сирію та проголошений режим припинення вогню, виконання ядерних домовленостей по Ірану, ситуацію на Західних Балканах, напруження на Корейському півострові.

"Ми регулярно обговорюємо міжнародні питання. Очевидно, що ми не поділяємо однакової позиції на все, але наш діалог продовжується, і це важливо", - наголосила високий представник.

Вона також повідомила, що були досягнуті домовленості "збільшити рівень контактів".

"ЄС готовий будувати мости, коли мова йде про зв'язки між нашими суспільствами", - підкреслила Могеріні.

Зазначимо, прес-конференція розпочалася із запізненням більш ніж на годину від анонсованого часу.