На Розенблата одягли електронний браслет

На виконання ухвали Солом’янського районного суду Києва щодо запобіжного заходу для народного депутата Борислава Розенблата на нього було вдягнуто засіб електронного контролю переміщення, так званий “електронний браслет”. Про це УНІАН повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Кравченко.

Читайте такожРозенблату присудили заставу в 7 мільйонів гривеньВін повідомив, що браслет Розенблату одягли на другий день після винесення ухвали судом 20 липня. Також прокурор додав, що наразі йому не відомо, чи сплатив Розенблат заставу у 7 млн грн.

Крім того, він додав, що Розенблат має право перебувати в Житомирі та Києві з дозволу слідчого.

Прокурор підкреслив, що достатньо і усного дозволу шляхом телефонного дзвінка, але, як правило, у таких випадках слідчі надають письмові дозволи для уникнення можливих непорозумінь, якщо особа, що знаходиться під контролем, виїде в інший населений пункт, ніж дозволений ухвалою суду.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня детективи Національного антикорупційного бюро України за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців – Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).

Слідство встановило щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, в результаті якої затримані особи, які, діючи в інтересах вказаних народних депутатів, отримали від представника іноземної компанії неправомірну вигоду на загальну суму понад $300 тис. Ці кошти використано для ініціювання депутатами змін до законів, підготовки законопроектів та їх внесення до Верховної Ради, незаконного впливу на посадових осіб Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр, органів місцевого самоврядування, суду та прокуратури з метою безперешкодного ухвалення рішень на користь зазначеної іноземної компанії.

21 червня генеральний прокурор вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Полякова та Розенблата. 11 липня 2017 року Верховна Рада надала згоду на притягнення нардепів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави та заборонив без дозволу слідчого залишати міста Київ або Житомир.