Розенблат готовий заплатити заставу в разі задоволення судом клопотання прокуратури

Підозрюваний у хабарництві народний депутат Борис Розенблат заявляє, що може внести вказану прокуратурою суму застави, якщо суд задовольнить клопотання обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, Солом’янський районний суд Києва вже шість годин розглядає клопотання прокуратури про обрання Розенблату запобіжного заходу.

Після технічної перерви виступив адвокат депутата Андрій Пархета. За його словами, 10 млн 2 тис. 60 грн застави, яку просить прокуратура для Розенблата, завідомо неправомірний запобіжний захід. Пархета зауважив, що для його підзахисного ця сума непосильна.

Сам Розенблат у перерві судового засідання заявив журналістам, що він має такі гроші, однак, якщо вони будуть внесені як застава, то можуть постраждати люди, які працюють на підприємствах його родини.

В свою чергу прокурори зауважили, що лише готівкою Розенблат задекларував 1,7 млн доларів, тобто близько 44 млн грн, тому ця сума є для нього цілком підйомною.

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Зараз в суді оголошено вже другу технічну перерву.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада позбавила депутатської недоторканності, але відмовилася дати згоду на затримання та арешт Розенблата (виключеного із фракції "БПП") та Максима Полякова ("Народний фронт").

За даними прокуратури, в діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова - ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

13 липня генеральний прокурор України Юрій Луценко вручив народним депутатам підозри і роз'яснив їх права.

САП просить Солом’янський райсуд Києва обрати Розенблату запобіжний захід у вигляді застави розміром 10 млн 2 тис. 60 грн. Також прокурори вимагають зобов’язати депутата здати на зберігання закордонний паспорт й інші документи, що дають право на в’їзд/виїзд з України, зобов’язати його носити електронний браслет, обмежити його пересування між Києвом та Житомиром. Крім того, прокурори просять заборонити Розенблату спілкуватися з рядом свідків та підозрюваних у його справі.