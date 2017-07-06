У регламентному комітеті показали аудіо- та відеозаписи у справі Полякова і Розенблата

Генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту показав аудіо- та відеозаписи, на яких, як він стверджує, народним депутатам Максиму Полякову (фракція “Народний фронт”) та Бориславу Розенблату («БПП») передають хабарі.

Читайте такожПротиправні дії Полякова і Розенблата було виявлено під час розслідування справи про "бурштинову мафію" – ЛуценкоЯк передає кореспондент УНІАН, на записах нібито помічниця Полякова Любонько веде переговори з Катериною, яка нібито є агентом Спеціальної антикорупційної прокуратури, щодо виплати фінансової винагороди Полякову і Розенблату за внесення ними правок до законопроекту щодо легалізації видобутку бурштину.

На відео показано начебто передачу помічниці Полякова $5 тис., за які потім, як стверджують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, помічниця придбала два мобільні телефони для Полякова та його дружини.

Також було продемонстровано відео за участю нібито Розенблата, де він уточнює суми в доларах, які були передані, зокрема, через нібито помічницю Полякова за внесення до законопроекту необхідних поправок.

Як повідомляв УНІАН, 21 червня генпрокурор вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності Розенблата і Полякова.

В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму $280 тис., в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення.

Крім того, 20 червня детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про підозру шести особам, причетним до вимагання та одержання хабарів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні.

У НАБУ уточнили, що підозри оголошено двом охоронцям депутата Розенблата; помічнику-консультанту депутата Полякова, а також трьом представникам міжфракційного об'єднання Верховної Ради «Депутатський контроль».