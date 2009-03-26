Харківський губернатор Аваков задекларував свої мільйони

Голова Харківської обласної державної адміністрації Арсен АВАКОВ направив до Державної податкової адміністрації декларацію про доходи, зобов`язання фінансового характеру і майновий стан державного службовця за 2008 рік.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Згідно з декларацією, загальна сума сукупного доходу А.АВАКОВА становить 683 485.19 грн. Ця сума складається з заробітної плати голови облдержадміністрації – 109 255.16 грн., зарплати депутата обласної ради – 6 390.00 грн., дивідендів, відсотків, роялті, авторської винагороди та доходу від незалежної професійної діяльності – 567 840.03 грн.

Крім того, сукупний дохід членів сім`ї керівника області становить 484 519.92 грн.

У 2008 р. А.АВАКОВИМ сплачена орендна плата за оренду нежилого приміщення, розташованого в місті Чугуєві (громадська приймальня депутата Харківської облради) у розмірі 21 668.89 грн.

Керівник області володіє земельною ділянкою площею 1200 кв. м та гаражем 44,1 кв. м.

А.АВАКОВ також володіє квартирами загальною площею 785,07 кв. м. У тому числі: квартирою в м. Чугуїв Харківської області, що дісталася у спадок від батьків, і двома квартирами в Харкові. На утримання майна сплачено 83 271,76 грн.

На рахунках А.АВАКОВА в банках та інших фінансово-кредитних установах знаходяться 174 530,71 грн., на рахунках членів його сім`ї – 279 512,98 грн. Розмір внесків (паїв) А.АВАКОВА до статутних (пайових) фондів підприємств, установ, організацій становить 281 552,99 грн., членів його сім’ї – 931 489,60 грн.