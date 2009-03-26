Ющенко: Україна втрачає кожен третій куб газу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає дуже низький рівень використання відновлювальних джерел енергетики в загальному балансі енергоспоживання України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у вступному слові під час наради з питань забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

За його словами, на сьогодні в загальному балансі енергетичних ресурсів Україна використовує менше 1% відновлювальних джерел енергії.

При цьому він додав, що на 1 грн. валового продукту в країні використовується 0,54 кг палива, що в 3 рази більше, ніж в середньостатистичній країні Європи.

“За останні 12-13 років в Україні використання енергії скоротилося в 2 рази, але це втричі більше, ніж в країнах Європи”, - сказав він.

Також Президент відзначив, що найбільші втрати енергії спостерігаються в бюджетній сфері.

“Де працює державний службовець, там справи плачевні, критичні фактично”, - додав він.

За його словами, при транспортуванні від комунальних підприємств до споживачів в середньому в Україні втрачається 33% води, і “на це ми витрачаємо кожний третій куб газу, який купуємо у Росії”.

В.ЮЩЕНКО відзначив, що найбільший рівень втрат води при транспортуванні до споживачів є у Луганській області – 60,3%, Закарпатській – 49%, Житомирській – 48%, Донецькій – 45, АРК – 45%, Чернівецькій області –42%, Севастополь – 41%, Херсонська область – 38%.

Також Президент наголосив, що в країні спостерігається також великий обсяг втрат теплової енергії при її транспортуванні від підприємств ЖКХ до споживачів.

За його словами, середній рівень втрат теплової енергії по Україні становить 15%, а найбільший рівень втрат теплової енергії мають Івано-Франківська область – 33%, Закарпатська - 33%, Херсонська – 21%, місто Київ – 17%.

“Оце політика енергозбереження, оце урядова політика”, - додав він.

“Урядова політика не націлена на те, щоб країна мобілізувалася на збереження енергії. Оце роками закріплена популістична демагогія... Ми маємо розпусне споживання енергії”, - додав Президент.

Також В.ЮЩЕНКО відзначив, що змінити ситуацію на ринку споживання не можливо без державної програми, без державної підтримки.