Ющенко, Тимошенко та Литвин вирішили, що сьогодні не хочуть зустрічатися

Запланована на сьогодні традиційна щотижнева нарада у Президента України Віктора ЮЩЕНКА за участю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА та голови Національного банку Володимира СТЕЛЬМАХА за спільною згодою сторін перенесено на другу половину дня понеділка, 30 березня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, відтак заплановане на сьогодні засідання РНБО розпочнеться на годину раніше - о 13.30.

Преса запрошується на висвітлення вступного слова Президента України.

Після завершення засідання заплановано брифінг секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ у приміщенні Апарату РНБО (вул. Командарма Каменєва, 8).