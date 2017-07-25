Захист Добкіна оскаржив рішення суду про арешт та заставу в 50 мільйонів

Захист народного депутата від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна оскаржив рішення Печерського районного суду Києва про його арешт з альтернативою застави в розмірі 50 мільйонів гривень. Про це депутат повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми подали і зареєстрували в апеляційному суді апеляційну скаргу. Ми будемо вимагати скасування претензій прокуратури в плані пред'явлення мені такого запобіжного заходу, як арешт або альтернатива - застава", - сказав він.

Також Добкін висловив думку, що його справа "до суду не доживе".

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

15 липня суд постановив заарештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн. Заставу за Добкіна внесли співголова "Опозиційного блоку" Борис Колесніков і народний депутат від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський.