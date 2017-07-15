Добкін заявив, що заставу за нього внесуть однопартійці

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін має намір оскаржити рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою внесення застави в 50 млн грн. Про це депутат сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Ми готуватимемо позовну заяву до апеляційного суду, де ми хочемо оскаржити рішення суду першої інстанції, тому що я вважаю, що я не небезпечна людина для держави, мене нема чого ховати й ізолювати від суспільства в тюрму", - сказав Добкін.

Депутат вкотре заявив, що його переслідують з політичних мотивів.

"Я переконаний, що там немає ніякої економіки, всі статті притягнуті за вуха, це справа політична", - сказав він.

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Також Добкін прогнозує, що заставу за нього буде внесено уже наступного тижня, а зроблять це його колеги по «Опоблоку».

"Наскільки я розумію, мої колеги, за що я їм вдячний, зі своєї ініціативи вирішили знайти кошти для застави і, я так розумію, що наступного тижня її буде заплачено", - сказав Добкін.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.

Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисного зговором групою осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.

Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він був мером міста.

Сьогодні, 15 липня, суд постановив заарештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн.