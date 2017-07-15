Добкін заявив, що заставу за нього внесуть однопартійці
Він має намір оскаржити рішення суду про його арешт.
Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін має намір оскаржити рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці з альтернативою внесення застави в 50 млн грн. Про це депутат сказав в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Ми готуватимемо позовну заяву до апеляційного суду, де ми хочемо оскаржити рішення суду першої інстанції, тому що я вважаю, що я не небезпечна людина для держави, мене нема чого ховати й ізолювати від суспільства в тюрму", - сказав Добкін.
Депутат вкотре заявив, що його переслідують з політичних мотивів.
"Я переконаний, що там немає ніякої економіки, всі статті притягнуті за вуха, це справа політична", - сказав він.
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Також Добкін прогнозує, що заставу за нього буде внесено уже наступного тижня, а зроблять це його колеги по «Опоблоку».
"Наскільки я розумію, мої колеги, за що я їм вдячний, зі своєї ініціативи вирішили знайти кошти для застави і, я так розумію, що наступного тижня її буде заплачено", - сказав Добкін.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 13 липня дала згоду на позбавлення депутатської недоторканності, затримання і арешт Добкіна.
Генпрокуратура вбачає в діях Добкіна ознаки умисного зговором групою осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га землі в Харкові нормативною вартістю понад 220 млн грн.
Добкін відкидає всі звинувачення і запевняє, що Харківська міськрада не приймала протизаконних рішень, коли він був мером міста.
Сьогодні, 15 липня, суд постановив заарештувати депутата до 14 вересня з можливістю внесення застави в розмірі 50 млн грн.