Черновецький знову пішов у відпустку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ із сьогоднішнього дня пішов у відпустку, яка триватиме до 6 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

«Так, пішов у відпустку», - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів, і додавши, що відпустка Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО розпочалася сьогодні і завершиться 6 квітня: «Написано у розпорядженні до 6 квітня, здається».

А.ГОЛУБЧЕНКО також поінформував, що обов’язки голови КМДА у цей період виконуватиме він.

На запитання, де мер Києва проводитиме відпустку – поїде за кордон чи залишиться в Україні, - А.ГОЛУБЧЕНКО сказав, що не може нічого з цього питання сказати, зазначивши, що сам мер про це вже казав.

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вже був у відпустці місяць тому. За даними КМДА, її він провів за кордоном, лікуючись у клініці, оскільки медики встановили меру столиці діагноз «запалення легенів».

Вчора, 26 березня, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав, що збирається підлікуватися, і для цього планує знову відвідати Ізраїль.

«Я відчуваю дуже великі проблеми зі здоров`ям. Найближчим часом я вирушу знову на Святу землю, адже я погано себе почуваю. Я повинен заспокоїтися, про все подумати», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.