Конгрес США порівняв Росію з Іраном і Північною Кореєю - голова української делегації в ПАРЄ

Схваливши майже одноголосно нові санкції щодо Росії, запроваджені через її агресію проти України, Конгрес США порівняв РФ з Іраном і Північною Кореєю.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв, санкції запроваджені проти «трійки неадекватних режимів».

«Це не косметичні, а болючі обмеження, які змусили підстрибнути на стільцях та запанікувати і агресорів в Кремлі, і посіпак та путінферштеєрів в Європі. Закон ще має пройти Сенат і підпис Трампа, дата розгляду поки невідома, але вже можна сказати, що переконливість голосування конгресменів матиме неабиякий вплив на подальше проходження санкцій, які вже назвали безпрецедентними з часів холодної війни», - зауважив Ар’єв.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня Палата представників Сполучених Штатів Америки (нижня палата Конгресу) проголосувала за запровадження нових санкцій проти Росії. Законопроект, який також стосується Ірану і Північної Кореї, підтримали 419 конгресменів, проти були троє. Наступне голосування – у Сенаті.

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Після схвалення обома палатами законопроект упродовж тижня потрапить на стіл президентові Дональду Трампу.

Документ законодавчо закріплює чинні санкції проти Росії; створює механізм обов’язкового погодження з Конгресом США можливого рішення президента США з послаблення антиросійських санкцій; передбачає можливість запровадження санкцій проти державних підприємств РФ, що здійснюють операції у металургійній та гірничо-видобувній галузях, та на залізничному транспорті; посилює антиросійські секторальні санкції щодо фінансового сектору РФ та російської енергетики; передбачає запровадження санкцій у зв’язку з діяльністю уряду РФ у напрямку підриву кібернетичної безпеки; по відношенню до осіб, що відповідальні за порушення прав людини на окупованій РФ території, діють в інтересах оборонного та розвідувального секторів уряду РФ, значною мірою сприяли спроможностям РФ з проведення приватизації державних активів, а також по відношенню до іноземних фізичних та юридичних осіб, що сприяли посиленню оборонних спроможностей уряду Сирії.

Також законопроектом надається право президенту США у координації з союзниками Сполучених Штатів запровадити санкції проти фізичних та юридичних осіб, що сприяють розвитку та обслуговуванню російських експортних нафто- та газопроводів.