Ющенко: Україна виходить на глибоку реформу газового ринку

Президент Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що Україна виходить на глибоке реформування національного газового ринку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв`ю телевізійному каналу «Інтер», однією із головних тем якого стало підписання у Брюсселі спільної декларації між Україною та ЄС про модернізацію української газотранспортної системи.

Президент наголосив, що Україна з 2006-го року проводила дипломатичну роботу з метою поєднання національних та іноземних ресурсів для модернізації ГТС до найвищих європейських стандартів. Результатом стала Міжнародна інвестиційна конференція у Брюсселі. За словами В.ЮЩЕНКА, підписання декларації між Україною та ЄС – це перехід від переговорного процесу до практичних кроків в інтеграції української ГТС до європейського енергетичного, економічного й юридичного простору.

Окремої уваги в інтерв`ю було надано питанню проведення в Україні парламентських та президентських виборів. У цьому контексті В.ЮЩЕНКО відзначив необхідність змін до виборчого законодавства у напрямку запровадження відкритих списків.

Під час інтерв`ю також йшлося про питання відновлення співпраці України з МВФ та необхідність виконання українським урядом необхідних для цього умов.

Інтерв`ю вийде на «Інтері» у неділю, 29 березня, о 20.00 у програмі «Подробиці тижня».