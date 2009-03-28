Яценюк знає, де треба з’ясовувати стосунки

Блокування парламенту посилить політичну напругу в Україні.

Про це заявив в ефірі “Свободи на Інтері” народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК, коментуючи заяви деяких представників Партії регіонів щодо можливого блокування у вівторок роботи Верховної Ради України.

Він наголосив, що «не в парламенті треба з’ясовувати стосунки». А.ЯЦЕНЮК додав, що нерідко парламент «фактично стає заручником різних політичних сил». За його словами, якщо в опозиції є більшість, яка може голосувати за відставку уряду, то це необхідно робити, а «не показувати лише, що є бажання відставити уряд».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що всі мають право на протестні акції, але «давайте не маніпулювати людьми». Він наголосив, що акції протесту не покращать життя народу. «Тільки у плідній і спільній роботі може бути якийсь результат», - додав лідер «Фронту змін».

За його словами, на президентських виборах голосуванням буде визначено, «хто був кращий, а хто гірший». «Блокування не вирішує ніяких проблем», - додав А.ЯЦЕНЮК.

На його переконання, голосування на президентських виборах буде «підтвердженням довіри українського народу, а все інше, то є дурна політика».