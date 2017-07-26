Саакашвілі позбавили громадянства України, тому що він приховав судимість - ЗМІ

Екс-голова Одеської облдержадміністрації Михайло Саакашвілі міг втратити громадянство через те, що при заповненні відповідних документів не вказав інформації про судимість. Про це "Українській правді" повідомило джерело в оточенні президента України.

"Він втратив громадянство, тому що при заповненні документів на отримання українського громадянства написав, що не має судимості, а насправді мав - на нього кілька важких справ Грузії", - сказав співрозмовник.

"Міграційна служба вирішила, що Саакашвілі не мав права в Україні отримати громадянство, і анулювала рішення", - зазначили в коментарі.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. У той же час, в повідомленні ДМС прямо не зазначено, за що саме позбавили громадянства Саакашвілі.

При цьому зазначається, що матеріали "щодо Міхайла Саакашвілі надані Генеральною прокуратурою України, отримані від грузинської сторони, опрацьовані Державною міграційною службою України, спрямовані на розгляд Комісії з питань громадянства при президентові України, та в установленому порядку розглянуто на засіданні комісії".

Сам Саакашвілі ситуацію поки не коментує, на даний момент він знаходиться в США.