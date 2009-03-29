Ющенко про дострокові вибори, відкриті списки і декриміналізацію

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про можливість проведення дострокових парламентських виборів.

Про це він сказав в інтерв`ю телеканалу «Інтер» в неділю.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи можливі дострокові парламентські вибори до чергових виборів Президента у січні 2010 року В.ЮЩЕНКО відповів: «Можливо».

Водночас він підкреслив, що це має відбуватися одночасно зі змінами до виборчого законодавства та «модернізацією Конституції України».

«Нам потрібно дійти до єдності навколо впровадження нової виборчої системи, вийти на відкриті списки, виборець має давати підтримку тій людині, яка буде персонально представляти через партійну призму його територію у вищому законодавчому органі», - наголосив Президент, підкресливши, що це є головною відповіддю на те, як декриміналізувати парламент.