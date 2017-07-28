Екс-заступник генпрокурора Сакварелідзе повернувся в Україну

У ніч на п'ятницю в Україну повернувся екс-заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе.

Читайте такожСакварелідзе представив команду нової української політичної партіїВідразу ж в аеропорту він заявив, що з Саакашвілі вчинили несправедливо, проте він має намір повернутися в Україну і продовжувати політичну боротьбу. "З Міхеілом вчинили так, як чинять з українцями 25 років. З ним вчинили як зі звичайним українцем (...) тому, я думаю, що це ще раз підкреслює, що Михайло зайняв правильну сторону. Він виявився на правильній стороні простих людей", - заявив він.

Сакварелідзе висловив упевненість в тому, що Саакшвілі зможе повернутися в Україну. Він підкреслив, що Саакашвілі заїде в Україну за українським паспортом.

"Приїхати або не приїхати Міхеїл не вирішує (...). Це вирішує український народ. Якщо український народ вирішить, що він повинен приїхати, то він приїде (...). За українським паспортом він заїде, і буде перебувати і боротися до кінця, як повинен боротися простий українець ", заявив Сакварелідзе.