"Трамп мав рацію": Саакашвілі прокоментував звинувачення президента США на адресу України
Також Саакашвілі зазначив, що світ повинен віддати належне українцям за їх героїчний опір російській агресії.
Колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про спроби уряду України у 2016-му році зменшити шанси Трампа стати президентом на виборах.
Про це він заявив в інтерв'ю американському каналу CNN, передає 112 Україна.
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"Президент Трамп, наприклад, сказав щось про Україну. Ми в Україні цінуємо підтримку народу України з боку США. Ми воюємо з росіянами. Світ має віддати українцям належне за їх героїчний спротив, але з іншого боку президент Трамп мав рацію. Мають місце брудні ігри, розпочаті деякими українськими олігархічними колами", - заявив Саакашвілі.
Як повідомляв УНІАН, Трамп звинуватив Україну у намаганні зірвати його минулорічну виборчу президентську кампанію на тлі незадоволення роботою генерального прокурора США Джефа Сешинза.
"Українські зусилля зі зриву кампанії Трампа - "непримітно працюючи над підтримкою Клінтон". Так де ж розслідування, генеральний прокуроре...", - написав він у Twitter.