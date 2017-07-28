"Трамп мав рацію": Саакашвілі прокоментував звинувачення президента США на адресу України

Колишній голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про спроби уряду України у 2016-му році зменшити шанси Трампа стати президентом на виборах.

Про це він заявив в інтерв'ю американському каналу CNN, передає 112 Україна.

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"Президент Трамп, наприклад, сказав щось про Україну. Ми в Україні цінуємо підтримку народу України з боку США. Ми воюємо з росіянами. Світ має віддати українцям належне за їх героїчний спротив, але з іншого боку президент Трамп мав рацію. Мають місце брудні ігри, розпочаті деякими українськими олігархічними колами", - заявив Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, Трамп звинуватив Україну у намаганні зірвати його минулорічну виборчу президентську кампанію на тлі незадоволення роботою генерального прокурора США Джефа Сешинза.

"Українські зусилля зі зриву кампанії Трампа - "непримітно працюючи над підтримкою Клінтон". Так де ж розслідування, генеральний прокуроре...", - написав він у Twitter.