Ющенко може прийти до депутатів вже цього тижня
12:12, 30 березня 2009Політика
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У СП сподіваються на гостинність БЮТ
|Ігор ПОПОВ
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив представник Президента у ВР, заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ.
Він підтвердив готовність В.ЮЩЕНКА виступити з посланням щодо внутрішнього та зовнішнього становища в Україні. У зв’язку з цим І.ПОПОВ звернувся з проханням до Верховної Ради визначити дату та час заслуховування виступу Президента.
«Ми сподіваємось, що ситуація минулого року не відбудеться», - сказав він.
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