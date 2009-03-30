Ющенко може прийти до депутатів вже цього тижня

У Секретаріаті Президента України сподіваються, що Верховна Рада України цього тижня заслухає послання Президента і не допустить повторення минулорічних подій, коли депутати (від БЮТ) заблокували трибуну парламенту, аби не допустити виступу глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради заявив представник Президента у ВР, заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ.

Він підтвердив готовність В.ЮЩЕНКА виступити з посланням щодо внутрішнього та зовнішнього становища в Україні. У зв’язку з цим І.ПОПОВ звернувся з проханням до Верховної Ради визначити дату та час заслуховування виступу Президента.

«Ми сподіваємось, що ситуація минулого року не відбудеться», - сказав він.