Янукович пообіцяв міністрам ломакою їх не ганяти

1 листопада Кабінет Міністрів України заслухає звіти міністрів щодо проблем у закріплених за ними регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«На наступному засіданні уряду будуть звіти міністрів по закріплених за ними регіонах», - сказав прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що перш за все йдеться про проблеми, пов’язані з початком опалювального сезону, а також про проблеми з бюджетним фінансуванням.

При цьому прем’єр попросив міністрів ретельно підготуватися. «Ломакою ганяти вас не буду, прошу мене зрозуміти», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.