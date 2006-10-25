Україна готова допомогти Кореї збудувати космічний центр

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про зацікавленість України в залученні інвестицій з Південної Кореї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на зустрічі зі спікером Національної асамблеї Республіки Корея ЛІМ Чає Джунгом.

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що вважає найперспективнішими для співпраці такі галузі, як розвиток науки і технологій, будівництво, металургія, сільське господарство, а також дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Зокрема, український прем`єр висловив думку, що Кореї, можливо, буде цікавий досвід України при будівництві свого космічного центру.

В.ЯНУКОВИЧ також висловив думку, що нинішній стан взаємної торгівлі не відповідає потенціалу двох країн. При цьому він зазначив, що Україна дуже цінує співпрацю з Республікою Корея.