Ющенко почне очищення Нашої України з «базової точки»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з членами Президії політичної партії "Народний Союз “Наша Україна".

Як повідомляє прес-служба глави держави, на початку зустрічі Президент відзначив, що «Народний Союз «Наша Україна» потребує сміливих чітких кроків для оновлення.

«Сьогоднішня президія - це базова точка, з якої ми повинні розпочати очищення», - сказав Президент.

Глава держави окреслив низку організаційних кроків для партії.

По-перше, на думку В.ЮЩЕНКА, необхідно обрати нових голову Центрального виконавчого комітету НСНУ та голову Ради партії, провести перереєстрацію членів партії протягом одного місяця. В.ЮЩЕНКО запропонував створити робочу групу, яка напрацює зміни до статуту партії і визначиться з кураторами по регіонах від Президії НСНУ для посилення організаційної роботи та координації партійних структур.

Окрім того, Президент висловив пропозицію збільшити склад Президії партії до 21 особи.