Регіонали вимагають від Литвина показати їх по телевізору

Керівництво фракції Партії регіонів вимагає від голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА включити пряму трансляцію із сесійної зали українського парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ сьогодні на брифінгу.

Зокрема, він повідомив, що сьогодні, перед початком пленарного засідання, у нього відбулася «не дуже приємна розмова із В.ЛИТВИНИМ», якому, за його словами, не дуже сподобалися дії депутатів-регіоналів у сесійній залі, зокрема, зміст деяких плакатів, розміщених там.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи, можливо, образився В.ЛИТВИН на дії регіоналів, О.ЄФРЕМОВ відповів: «По суті справи – так».

Водночас О.ЄФРЕМОВ наголосив на проханні керівництва Партії регіонів до голови ВР включити пряму трансляцію із сесійної зали. Але, за його словами, В.ЛИТВИН не дає вказівку Секретаріату ВР це зробити.