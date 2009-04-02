Регіонали вимагають, щоб їхнє блокування пустили в прямому ефірі
ТВ пропонує вмикати на 2-3 хвилини
Телеканал «Рада» включив на певний час трансляцію із сесійної зали українського парламенту, роботу якого сьогодні заблокували депутати від партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, на кілька хвилин було включено трансляцію з сесійної зали парламенту і показано, що парламент заблоковано.
В студії поряд із першим заступником керівника дирекції телеканалу «Рада» Світланою ГЛУШЕНОК в прямому ефірі кілька народних депутатів з фракції Партії регіонів. Народний депутат України Ганна ГЕРМАН зазначила, що необхідне включення прямої трансляції, оскільки з регіонів телефонують люди і питають, що відбувається. Вона зазначила, що необхідно інформувати населення України про події в парламенті і причини блокування.
У відповідь С.ГЛУШЕНОК повідомила, що трансляція відбувається лише тоді, коли проходять засідання Верховної Ради, але вона зазначила, що вони готові піти назустріч народним депутатам і час від часу на 2-3 хвилини включати трансляцію з сесійної зали.
На даний час сьогоднішнє засідання парламенту так і не відкрито. Продовжується блокування роботи парламенту.