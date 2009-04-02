ПР підозрює Литвина у введенні цензури на телеканалі «Рада»

Партія регіонів ініціюватиме створення тимчасової слідчої комісії з питання введення цензури на телеканалі “Рада” і причетності до цього керівництва Верховної Ради.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це заявив сьогодні заступник голови фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ, даючи свою оцінку тому, як парламентський телеканал інформував сьогодні українських глядачів про події у Верховній Раді.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівництво фракції Партії регіонів виступило з вимогою до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА включити пряму трансляцію із сесійної зали українського парламенту, робота якого була заблокована депутатами від ПР.

Пізніше декілька депутатів від фракції Партії регіонів на чолі з Ганною ГЕРМАН зайшли до апаратної телеканалу “Рада”, де вимагали прямого ефіру для оприлюднення своїх вимог.

Як результат, парламентський телеканал включив на певний час трансляцію із сесійної зали ВР.

У свою чергу прес-секретар голови ВР Ольга ЧОРНА пояснила, що телеканал «Рада» здійснює прямі трансляції пленарних засідань ВР тільки після оголошення головуючим на сесії про відкриття засідання, чого не було сьогодні зроблено через блокування.

За її словами, телеканал «Рада» сьогодні здійснює прямі включення з кулуарів, транслює брифінги представників фракцій та інтерв’ю народних депутатів парламентському телеканалу, як робиться завжди в проміжки часу, коли не ведеться пряма трансляція засідань ВР.