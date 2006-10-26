Наша Україна: увага МЗС Росії до теми голодомору є шкідливою

“Наша Україна” заявляє, що упереджена та зациклена увага МЗС Росії до теми голодомору 30-х років минулого століття як форми геноциду українського народу є негуманною та шкідливою для гармонізації українсько-російських взаємин.

Про це йдеться у заяві “Нашої України”, текст якої передано УНІАН.

“Голодомор 30-х як геноцид українського народу, на думку багатьох українських і зарубіжних дослідників, – це друге за масштабом масове вбивство за національною приналежністю у ХХ столітті: між вірменською різаниною 1915 року та Голокостом проти європейських євреїв під час Другої Світової війни. З прикрістю констатуємо: попри те, що історики багатьох країн, опрацювавши великі архівні ресурси, дали об’єктивну оцінку голодомору, нині навколо цієї теми продовжують кипіти політичні пристрасті та спекуляції переважно на теренах Росії”, йдеться у заяві.

“Наша Україна”, за словами авторів заяви, “вважає своїм обов’язком заспокоїти російську сторону: в геноциді українського народу 30-х років минулого століття винні не росіяни, а тоталітарна машина радянської імперії. В будь-який спосіб комуністична система прагнула знищити всі національні ідентичності на своїй територій, тому серед жертв її діяльності ми бачимо українців, росіян, білорусів, казахів, грузинів і представників інших національностей та етносів”.

“Наша Україна” наголошує, що в історії міжнаціональних взаємин у багатьох країн є власна трагічна правда, за якою стоять мільйони мученицьких страждань і смертей співвітчизників. Тому ми вважаємо неприпустимими та неконструктивними подібні висловлювання державної установи Росії, які, фактично, виправдовують злочини проти українського народу, і заявляємо, що це не сприяє утвердженню та розвитку добросусідства між нашими країнами”, наголошується у заяві.

Як повідомлялося, Росія критикує Україну за міжнародні зусилля визнати голодомор геноцидом. Російські дипломати вважають, що українська влада односторонньо трактує події 30-х років, що, на їхню думку, кидає тінь на українсько-російські відносини. Про це йдеться в заяві, яку 25 жовтня оприлюднило Міністерство закордонних справ Російської Федерації.

Україна домагається, щоб голодомор 30-х років визнали геноцидом українського народу і хоче винести це питання на Генеральну Асамблею ООН наступного року. На думку зовнішньополітичного відомства Росії, досить того, що світова спільнота висловила співчуття мільйонам жертв голодомору, незалежно від їхньої національності. Голодомор в Україні вже визнали геноцидом 10 парламентів світу, а Верховна Рада України збирається знову розглядати це питання.