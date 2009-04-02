Місцеві й парламентські вибори більше не будуть одночасними

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон “Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» щодо одночасності проведення виборів.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон Верховна Рада України прийняла 17 березня.

Ним виключено із нині діючого закону норму про те, що “чергові вибори депутатів та сільських, селищних, міських голів відбуваються одночасно з виборами народних депутатів України”.

Як зазначається в пояснювальній записці до документа, згідно з частиною п’ятою статті 76 Конституції України, строк повноважень Верховної Ради становить п’ять років. Отже, строк повноважень ВР шостого скликання, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 30 вересня 2007 року, спливає в кінці 2012 року.

Згідно ж зі статтею 141 Конституції України, строк повноважень депутатів місцевих рад п’ятого скликання, сільських, селищних, міських голів, обраних на чергових місцевих виборах 26 березня 2006 року, закінчиться значно раніше.

Відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим, термін повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим п’ятого скликання, обраної на чергових виборах 26 березня 2006 року, спливає в 2010 році.

Тому в прийнятому законі і вилучено норму про одночасність проведення виборів.