Порошенко підписав указ про підвищення престижу військової служби

Президент Петро Порошенко підписав указ, що вносить зміни до переліку військових частин, над якими здійснюють шефство органи місцевої влади. Про це йдеться у відповідному указі №213 від 8 серпня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Читайте такожПорошенко подякував військовим морякам за відданість обов’язку та вручив нагороди з нагоди Дня ВМС"Внести зміни до Переліку військових частин Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, над якими здійснюється шефство", - сказано в указі.

В прес-службі президента пояснили, що цей документ уточнює перелік військових частин та органи місцевої державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють шефство над ними.

"Прийняття зазначеного указу президента України сприятиме розв'язанню соціально-побутових проблем, задоволенню культурних і духовних потреб військовослужбовців, піднесенню престижу військової служби, налагодженню ефективного цивільно-військового співробітництва", - пояснили у прес-службі.