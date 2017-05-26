Порошенко в Одесі підписав указ щодо реалізації права українців на безвізові поїздки до ЄС

Президент України Петро Порошенко підписав указ про додаткові заходи щодо забезпечення безперешкодної реалізації громадянами України права на безвізові подорожі до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, президент підписав указ сьогодні під час урочистої церемонії відкриття Стамбульського парку в Одесі.

"Так склався мій графік, що саме тут, в Одесі, я маю підписати указ про додаткові заходи щодо забезпечення безперешкодної реалізації громадянами України, вибореного нами права на безвізові подорожі до ЄС", - сказав він перед підписанням документу.

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«Українцям не треба буде більше принизливо стояти в чергах до консульських установ та візових пунктів, не треба буде сплачувати візових зборів та послуги посередників, не треба буде витрачати час та гроші на бюрократичну роботу щодо збору нікому не потрібних паперів, достатньо біометричного українського паспорту», - констатував глава держави.

«Виборовши безвіз, ми повинні зробити максимально комфортним його реалізацію для громадян. Йдеться про покращення державою тих послуг, які супроводжують українську людину по всьому європейському маршруту – від рідного міста до точки призначення в країні ЄС. На якій би ділянці цього шляху не опинився б громадянин України, йому має бути легко та комфортно користуватися перевагами безвізу, а всі сервіси мають бути максимально якісними», - підкреслив Порошенко.

Глава держави зауважив, що указ щодо забезпечення безперешкодної реалізації громадянами України права на безвізові подорожі до ЄС був сформований за результатами наради за участю дипломатів, прикордонників, митників, транспортників, голів місцевих адміністрацій, яка відбулась 24 травня у Луцьку.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня в Європейському парламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акта, яким для громадян України вводиться безвізовий режим з ЄС.

В Офіційному журналі Європейського Союзу 22 травня було оприлюднено законодавчий акт, яким для громадян України з 11 червня вводиться безвізовий режим.