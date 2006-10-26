Що дасть українцям угода про спрощення візового режиму

Президент Європейської Комісії Жозе БАРРОЗУ вітає досягнення домовленості між Україною та Європейським Союзом щодо угод про спрощення візового режиму та реадмісію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це він заявив напередодні саміту Україна-ЄС, який має відбутися 27 жовтня у Гельсінкі.

“Я дуже задоволений погодженням угод про спрощення візового режиму та реадмісію, це означатиме, що українці відтепер зможуть більш вільно та легко подорожувати до Європи, у той час, як будуть збільшені зусилля щодо припинення нелегальної міграції”, - цитує прес-служба Ж.БАРРОЗУ.

Згідно з повідомлення прес-служби, угода про спрощення візового режиму, зокрема, передбачає, що рішення щодо видачі чи відмови у видачі візи прийматимуться протягом 10 днів та буде зменшена кількість документів, які необхідно буде подавати для оформлення візи. Крім того, ця угода передбачає спрощені критерії для видачі багаторазових віз для багатьох груп людей, зокрема, близьких родичів громадян ЄС, водіїв вантажівок, бізнесменів, студентів, журналістів та членів офіційних делегацій. Крім того, вартість Шенгенської візи буде закріплена на рівні 35 євро. Безкоштовні візи видаватимуться близьким родичам громадян ЄС, студентам, інвалідам, журналістам та пенсіонерам. Власники дипломатичних паспортів зможуть відвідувати країни Шенгенської угоди без отримання візи.

Угода про реадмісію встановлює чіткі критерії коли та як повертати осіб, які незаконно проживають на території країн-членів ЄС та України. Ці зобов’язання стосуються як громадян України та країн-членів ЄС, так і осіб без громадянства. Положення угоди про реадмісію громадян третіх країн та осіб без громадянства набирають чинності через 2 роки перехідного періоду. Спеціальна прискорена процедура повернення осіб передбачена для громадян, затриманих в прикордонних областях.

[ назад ]