Операція "Переобрання": Порошенко піде на другий строк з обіцянками про вступ у ЄС, про завершення війни ні слова - ЗМІ

Основною тезою виборчої кампанії Петра Порошенка стане ідея про те, що на посту президента України він є "незамінним", пише Українська правда.

Як розповіли виданню співрозмовники в команді президента, головним меседжем, з яким президент вийде восени, і який, по суті, стане негласним стартом його кампанії, буде оголошення курсу на вступ до ЄС. За планом Порошенка подавати заявку до ЄС можна буде ще до закінчення його другої каденції.

Читайте такожПорошенко підписав указ про підвищення престижу військової служби

Наразі, за даними УП, Порошенко погодився на стратегію, яку розробляв його багаторічний політтехнолог і народний депутат з фракції БПП Ігор Гринів. До проекту "Переобрання" залучено також чимало людей: починаючи від керівництва АП і "медійників" та закінчуючи керівниками БПП.

Як розповідають співрозмовники в команді президента, план Гриніва передбачає кілька цікавих пунктів.

По-перше, Порошенку пропонується частково передати президентські повноваження парламенту. Щоправда, про серйозне обмеження можливостей президента не йдеться. Мова, скажімо, про передачу функції призначення голів ОДА депутатам, натомість президент залишатиме за собою вплив на МЗС і силовий блок в уряді.

Стосовно Верховної Ради, то за ідеєю Гриніва, вона має стати двопалатною: верхня палата – 150 мажоритарників, нижня – 300 списочників.

Президент попередньо схвалив план свого давнього технолога, але він ще не остаточний. В оточенні Порошенка переконані, що президент ще не раз внесе зміни у цю стратегію до 2019 року.

"Петро не та людина, яка відмовляється від влади. Він працює за бізнесовим принципом: купуй все, нічого не віддавай. Тож усе ще може коригуватись", – вважає один із політтехнологів, який давно працює з Порошенком.

Не можна виключати варіант, що Порошенко таки програє вибори президента. Тоді про шляхи відступу чи навіть еміграцію доведеться подумати багатьом з тих, хто зараз керує Україною, зазначає видання.

"Якщо Петро програє, то ясно, що нас спробують "доганяти". Але якщо він виграє, ви побачите зовсім іншого Порошенка. Він не буде зв'язаний ніякими рейтингами і розгорне дуже активну роботу. Він же амбітний, хоче увійти в історію – і це буде його час", - розповів співрозмовник Української правди, вхожий до "малої ради" Порошенка.

Як повідомляв УНІАН, за даними опитування соціологічної групи “Рейтинг” у червні, якщо б у другий тур президентських виборів вийшли Петро Порошенко та Юлія Тимошенко, то лідер партії “Батьківщина” перемогла, оскільки б її підтримали 32%, а Порошенка - 24%.