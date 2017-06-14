Порошенко vs Тимошенко: соцгрупа "Рейтинг" з'ясувала, хто б переміг у другому турі президентських виборів

Якщо б у другий тур президентських виборів вийшли Петро Порошенко та Юлія Тимошенко, то лідер партії “Батьківщина” перемогла, оскільки б її підтримали 32%, а Порошенка — 24%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в даних опитування соціологічної групи “Рейтинг”.

В той же час в такій ситуації не братимуть участь 30% опитаних, а 14% - не визначилися.

Відповідаючи на запитання, кого б підтримали під час виборів президента, якщо б вони відбулися наступної неділі, за Тимошенко готові проголосувати 15,2% з тих, хто має намір взяти участь у виборах та визначився з вподобаннями.

За Порошенка проголосували б 11,6%, за Олега Ляшка та Юрія Бойка — по 8,5%, Вадима Рабіновича — 7,8%, Анатолія Гриценка — 7,2%, Андрія Садового — 6,6%, Олега Тягнибока — 3,9%, Святослава Вакарчука — 3,8%, Дмитра Яроша — 2,5%, Володимира Гройсмана — 2,4%, а рейтинг інших кандидатів менше 2%.

В той же час не визначилися близько 20% опитаних.

Якби в другий тур вийшли Порошенко та Ляшко, то 27% підтримали чинного президента, а 23% - лідера Радикальної партії. При цьому 17% - не визначилися зі своїм вибором, 29% - не виявили бажання голосувати в такому випадку.

Якби в другий тур вийшли Порошенко та Бойко, то 28% підтримали чинного президента, а 26% - лідера Опозиційного блоку. При цьому 17% - не визначилися зі своїм вибором, 29% - не виявили бажання голосувати в такому випадку.

Якби в другий тур вийшли Тимошенко та Садовий, то 31% підтримали лідера “Батьківщини”, а 23% - лідера “Самопомочі”. При цьому третина не прийшли б на вибори ,14% - не визначилися зі своїм вибором.

Якби в другий тур вийшли Тимошенко та Ляшко, то 33% підтримали лідера “Батьківщини”, а 21% - лідера Радикальної партії. Прим цьому третина не прийшли на вибори, 13% - не визначилися.

Читайте також76% українців не схвалюють діяльність президента – опитування

Якби в другий тур вийшли Тимошенко та Бойко, то 36% підтримали лідера “Батьківщини”, а 28% - лідера “Опоблоку”. 22% не брали б участі в голосуванні, 14% - не визначилися зі своїм вибором.

Якби в другий тур вийшли Порошенко та Садовий, то 23% підтримали чинного президента, а 26% - лідера “Самопомочі”. При цьому 18% - не визначилися зі своїм вибором, а третина висловили не бажання брати участь у ви борах.

Якби в другий тур вийшли Порошенко та Рабінович, то 28% підтримали чинного президента, а 24% - лідера партії “За життя”. Третина не брали б участі у голосуванні, 16% - не визначилися зі своїм вибором.

Якби в другий тур вийшли Тимошенко та Рабінович, то 33% підтримали лідера “Батьківщини”, а 23% - лідера партії “За життя”. 30% - не прийшли б на вибори, 17% - не визначилися зі своїм вибором.

Водночас заступник директора соціологічної групи “Рейтинг” Любомир Мисів наголосив, що 40-50% опитаних або не братимуть участь у змодельованих комбінаціях можливих учасників другого туру президентських виборів, або не визначилися.

Опитування проведено 19-25 травня, опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю.

Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.