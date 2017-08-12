Росія посилює кордон із ОРДЛО, щоб не пускати бойовиків - глава ДПСУ

Російські прикордонники не пускають бойовиків, що прямують з Донбасу, заявив глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, як пише "Новое время".

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"Так. Факт підтверджується. З різних джерел. Це відповідний сигнал для нас, що не все у них так добре", - відповів глава ДПСУ на відповідь журналіста в інтерв'ю 5 каналу.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко анонсував збір резервістів, якщо в зоні АТО почнеться загострення.