Росія посилює кордон із ОРДЛО, щоб не пускати бойовиків - глава ДПСУ

00:22, 12 серпня 2017
Політика
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Росія посилює кордон з Україною на ділянці, яка межує з окремими районами Донецької і Луганської областей, щоб перешкоджати проникненню бойовиків на її територію.

Боєвиків не хочуть пускати у Росію / фото espreso.tv

Російські прикордонники не пускають бойовиків, що прямують з Донбасу, заявив глава Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, як пише "Новое время".

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"Так. Факт підтверджується. З різних джерел. Це відповідний сигнал для нас, що не все у них так добре", - відповів глава ДПСУ на відповідь журналіста в інтерв'ю 5 каналу.

Нагадаємо, раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко анонсував збір резервістів, якщо в зоні АТО почнеться загострення.

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Теги: #кордон із Росією#Росія посилює кордон#повернення бойовиків