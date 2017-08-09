В уряді визначились із кількістю призовників у Нацгвардію у серпні

Кабінет міністрів ухвалив розпорядження “Про затвердження чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу до Національної гвардії, та обсягу видатків для проведення призову в серпні 2017 року”. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалене сьогодні під час засідання уряду без обговорення.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня набув чинності указ президента №178/2017 про додатковий набір на строкову службу до Національної гвардії.

За інформацією прес-служби Нацгвардії, «додатковий відбір близько 1 тис. кандидатів для проходження строкової служби до лав Національної гвардії проходить з метою підготовки до виконання функції з охорони органів та установ системи правосуддя».

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Як роз’яснили у НГУ, згідно з пунктом 39 розділу ХІІ закону «Про судоустрій і статус суддів», ця функція тимчасово покладена на підрозділи Національної гвардії і Національної поліції: «Тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони, підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду, а також охорону приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, виконання функцій щодо державного забезпечення особистої безпеки суддів та членів їхніх сімей, працівників суду, забезпечення безпеки учасників судового процесу здійснюється підрозділами Національної поліції та Національної гвардії».

Набір строковиків відбуватиметься суто в підрозділи, які виконують завдання з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних. До виконання завдань у зоні проведення АТО строковики не залучатимуться.

7 липня президент України Петро Порошенко підписав указ про проведення у серпні 2017 року призову громадян на строкову військову службу до Національної гвардії. «Призвати у серпні 2017 року на строкову військову службу до Національної гвардії придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу», - йдеться в документі.