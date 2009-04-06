Яценюк розповів, з чого не варто розпочинати нове президентство
"Конституцію не навчилися виконувати"
Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що зміни до Конституції України треба вносити після виборів.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер».
За його словами, «було би доцільно, щоб прийшов новий парламент, щоб були проведені парламентські вибори, і парламент разом з Президентом, і разом з суспільством написали нову Конституцію». Він додав, що ця Конституція має бути написана «не під політиків, які сьогодні намагаються утримати владу, а під країну, яка повинна отримати зовсім інше місце, як в геополітичному вимірі, так і у внутрішньому розвитку».
А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «чинну Конституцію не навчилися виконувати, думаєте, що нову будуть виконувати - навряд чи». Він додав, що «чинні політичні сили цього робити не будуть, єдине, на що вони здатні - це Партія регіонів з БЮТ домовитися про переділ країни, а тут мова повинна йти не про переділ країни, а про те, як країну розвивати». «А це принципово інші домовленості», - наголосив лідер «Фронту змін».
А.ЯЦЕНЮК, відповідаючи на запитання щодо його ставлення до одночасних дострокових президентських і парламентських виборів, сказав: « Якщо є конституційні підстави, то це потрібно робити, адже для нового Президента дуже важливо отримати підтримку парламенту».
За його словами, «проведення одночасних виборів було би правильним, але при цьому треба чітко усвідомлювати - це не можуть бути політичні забаганки, це можна проводити тільки у спосіб й межах, визначених Конституцією України».
А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «ми не можемо розпочинати нову еру, нове президентство з того, що в неконституційний термін і неконституційному порядку будуть визначені чи то строки проведення компанії, чи то умови її проведення».