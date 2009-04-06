Яценюк розповів, з чого не варто розпочинати нове президентство

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що зміни до Конституції України треба вносити після виборів.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

За його словами, «було би доцільно, щоб прийшов новий парламент, щоб були проведені парламентські вибори, і парламент разом з Президентом, і разом з суспільством написали нову Конституцію». Він додав, що ця Конституція має бути написана «не під політиків, які сьогодні намагаються утримати владу, а під країну, яка повинна отримати зовсім інше місце, як в геополітичному вимірі, так і у внутрішньому розвитку».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «чинну Конституцію не навчилися виконувати, думаєте, що нову будуть виконувати - навряд чи». Він додав, що «чинні політичні сили цього робити не будуть, єдине, на що вони здатні - це Партія регіонів з БЮТ домовитися про переділ країни, а тут мова повинна йти не про переділ країни, а про те, як країну розвивати». «А це принципово інші домовленості», - наголосив лідер «Фронту змін».

А.ЯЦЕНЮК, відповідаючи на запитання щодо його ставлення до одночасних дострокових президентських і парламентських виборів, сказав: « Якщо є конституційні підстави, то це потрібно робити, адже для нового Президента дуже важливо отримати підтримку парламенту».

За його словами, «проведення одночасних виборів було би правильним, але при цьому треба чітко усвідомлювати - це не можуть бути політичні забаганки, це можна проводити тільки у спосіб й межах, визначених Конституцією України».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що «ми не можемо розпочинати нову еру, нове президентство з того, що в неконституційний термін і неконституційному порядку будуть визначені чи то строки проведення компанії, чи то умови її проведення».