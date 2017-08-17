В Україні відкрили базу даних власників всіх компаній

В Україні відкрили інформацію про бенефеціарів усіх компаній. Таким чином Україна приєдналась до Глобального реєстру бенефіціарних власників – ініціативи Transparency International щодо сприяння прозорості й запобігання корупції. Про це у Facebook написав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Відтак, інформацію про кінцевих власників усіх українських компаній оприлюднено на Єдиному державному порталі відкритих даних.

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Згідно із його повідомленням, ЗМІ та громадськість зможуть «вільно використовувати і аналізувати ці відкриті дані для публічного контролю».

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевняв, що з виплатою субсидій населенню не буде жодних проблем.

«Загальний рівень оплати по субсидіях становить майже 98,5%. До останніх змін до бюджету ми передбачили додатково 14 млрд 100 млн грн на субсидії. Кошти є, зараз проводяться розрахунки для того, щоб кожне місто і в кожну область надати необхідну суму грошей і фінансувати. Тут немає жодних проблем, рішення парламентом прийняті, і ми зараз працюємо над верифікацією сум і їх оплатою», - наголосив прем'єр.