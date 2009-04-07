Герман розповіла, на що готові регіонали заради подолання кризи

Заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Ганна ГЕРМАН наголошує, що головною метою ПР на сьогодні є подолання кризи.

Про це вона сказала сьогодні УНІАН, коментуючи вчорашню заяву свого колеги і однопартійця Рината АХМЕТОВА, в якій він, зокрема, зазначив: «Звичайно я хочу, щоб цей уряд переміг, адже цей уряд бореться з кризою для блага всього українського народу”.

Г.ГЕРМАН наголосила, що Партія регіонів налаштована доброзичливо до усіх, хто хоч щось робить для добра країни.

Говорячи про можливі розбіжності у позиціях щодо ставлення до діючого уряду серед діячів Партії регіонів, Г.ГЕРМАН зауважила: «Між нами немає розбіжностей. Наша основна мета – подолати кризу».

«Ми будемо сприяти і допомагати. Інша річ, що, на жаль, цьому уряду не вдається ефективно працювати і не вдається долати кризу. Тому ми хочемо змінити цей уряд», - вкотре наголосила Г.ГЕРМАН.