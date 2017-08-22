До Сущенка в СІЗО пустили дружину і дочку

До незаконно затриманого і заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка вчора, 21 серпня, допустили дружину і дочку. Про це в Facebook написав адвокат журналіста Марк Фейгін.

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«Сьогодні у мого підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка в Лефортово, на побаченні побували дружина і дочка», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ 30 вересня 2016 в Москві затримали кореспондента «Укрінформу» Сущенка, назвавши його співробітником української розвідки, який нібито "цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, які становлять державну таємницю".

Кримінальну справу проти журналіста було порушено за статтею "шпигунство". 16 червня 2017 року Сущенку призначили проведення психіатричної експертизи. 27 червня 2017 року суд продовжив Сущенку термін тримання під вартою ще на три місяці - до 30 вересня.